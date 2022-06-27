В Ростове появится завод по производству ноутбуков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове запланировали создать завод по выпуску радиоэлектронной продукции. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Благодаря созданию этого завода в донской столице появится возможность к 2024 году запустить производство отечественных ноутбуков. Это сейчас, в условиях внешнего санкционного давления, является крайне важным.

В первый этап проекта планируется инвестировать 800 миллионов рублей. Кроме того, появление завода поможет создать около сотни новых рабочих мест.

На прошедшем заседании Совета по инвестициям проект поддержал генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков. Он заявил, что проект будет масштабным и полностью соответствует политике импортозамещения.

- Современные экономические тенденции диктуют новые правила ведения бизнеса, расставляют новые приоритеты для предпринимателей. Мы продолжим вести работу по сохранению высокой инвестиционной привлекательности города, делая ставку на инновации и технологичность, - отметил сити-менеджер.

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