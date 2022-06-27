В Ростовской области пять дней не могут найти пропавшего мужчину. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области пять дней безуспешно ищут пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

54-летний Евгений Николаевич Постельняк ушел из дома в поселке Керчикском Усть-Донецкого района еще 23 июня. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. На связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения он был одет в желтую майку, черное трико, камуфляжную кепку и кеды.

- Помогите найти человека. Может находиться в вашем районе. Нужна помощь добровольцев, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове разыскивают пропавшего подростка.

Мальчик не ориентируется в пространстве.