В Ростовской области 28 июня ожидаются жара и дожди

Ростовчан ожидают дожди и жара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Ростовской области во вторник, 28 июня, ожидает потепление и дожди. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Небольшие осадки пройдут ночью и утром, в дневные часы дождя не ожидается, но погода будет по-прежнему пасмурной. Ветер будет дуть с северо-востока, а в середине дня сменит направление на восточное. Скорость порывов будет достигать 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет составлять +17...+19 градусов, а днем воздух прогреется до +29...+31 градуса.

В некоторых районах Ростовской области также пройдут дожди, к вечеру даже возможна гроза. Порывы ветра при непогоде усилятся до 12-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров задержатся на отметках +16…+21 градус, по северу области возможно даже похолодание до +9 градусов. В дневные часы потеплеет до +22…+27 градусов, местами до +33 градусов.

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