26-летний дончанин получил отравление угарным газом при пожаре в частном доме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области молодой мужчина пострадал при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 27 июня, около часа дня на улице Молодежной в поселке Российском Аксайского района. Очевидцы заметили горящий частный дом и поспешили вызвать бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено три квадратных метра помещения. Но один из жильцов успел получить отравление угарным газом, его вытащили из огня спасатели. Локализовать возгорание удалось в 13:27, а полностью пламя было потушено уже через две минуты.Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При пожаре на крупном складе в Чалтыре пострадал мужчина.

Огонь тушили 17 пожарных.