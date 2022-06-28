В Орловском районе установят фельдшерско-акушерский пункт за 20 млн рублей

Донской губернатор лично выслушал обращения граждан. Фото: сайт донского правительства.

В хуторе Камышевка Орловского района установят новый фельдшерско-акушерский пункт, поскольку действующий пункт требует ремонта и и переоснащения. Такой ответ получила жительница хутора на свой вопрос во время личного приема граждан губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Для приобретения, установки и оснащения этого пункта из областного бюджета предусмотрено выделение почти 20 миллионов рублей. Новое медучреждение в хуторе планируют открыть 1 ноября 2022 года.

Также во время интернет-обращений глава областного минЖКХ рассказал, как решить проблему водоснабжения поселка Опытного в Аксайском районе, которое работает с систематическим перебоями уже на протяжении нескольких лет. К домам на дальних улицах вода часто просто не доходит. Среди решений - капремонт существующей скважины и возведение новой.

Во время приема от ростовчанки поступило обращение о необходимости капремонта автодороги по улице Конституционной. Василий Голубев поручил провести асфальтирование грунтовой дороги в рамках городской программы уже в 2023 году.

Отметим, что интерактивный прием состоялся в преддверии Дня семьи, любви и верности. По приглашению Василия Голубева много лет прожившие в согласии супружеские пары побывают на спектакле в Ростовском академическом театре имени Горького. По итогам личного приема губернатора были найдены решения еще по нескольким важным вопросам. С 2014 года поступило 3180 заявок, губернатор принял 621 жителя Дона.

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