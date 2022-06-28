В Ростовской области после вмешательства прокуратуры вернули зарплаты 6 специалистам

Дело могло закончиться протоколом и судом, поэтому руководители закрыли все долги Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области работники агрохимического предприятия смогли вернуть долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Известно, что нарушения обнаружили в одной из организаций Мартыновского района. Во время проверки выяснилось, что 6 специалистов никак не могли получить свои выплаты. Общий долг перед людьми составлял более 550 тысяч рублей.

Тогда сотрудники прокуратуры потребовали от компании исправить ситуацию. Дело могло закончиться протоколом и судом, поэтому руководители поспешили закрыть все долги.

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