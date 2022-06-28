Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2022 7:49

Жара и засуха вернутся в Ростовскую область с 29 июня

В отдельных территориях воздух прогреется до +34 градусов
Ангелина СКИБА
Будет ясно и солнечно, дождей не предвидится вовсе

Будет ясно и солнечно, дождей не предвидится вовсе

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовскую область после дождей и прохлады снова придет придет жара. Смена погоды ожидается на этой неделе, уже с 29 июня. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, на юге региона, например, в Ростове-на-Дону столбики термометров могут подняться до +31 градуса, а в понедельник следующей недели обещают +34. В этот период будет ясно и солнечно, дождей не предвидится вовсе. По ночам в донской столице температура воздуха установится в районе +15-17 градусов.

На севере региона в среднем ожидается от +27 до +33 градусов днем, и от +13 до +15 градусов по ночам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 28 июня ожидаются жара и дожди

С каждым днем в регионе становится все теплее (подробности)