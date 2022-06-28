Жара и засуха вернутся в Ростовскую область с 29 июня

Будет ясно и солнечно, дождей не предвидится вовсе Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовскую область после дождей и прохлады снова придет придет жара. Смена погоды ожидается на этой неделе, уже с 29 июня. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, на юге региона, например, в Ростове-на-Дону столбики термометров могут подняться до +31 градуса, а в понедельник следующей недели обещают +34. В этот период будет ясно и солнечно, дождей не предвидится вовсе. По ночам в донской столице температура воздуха установится в районе +15-17 градусов.

На севере региона в среднем ожидается от +27 до +33 градусов днем, и от +13 до +15 градусов по ночам.

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