В Белокалитвинском районе обнаружили головную часть ракеты

Обнаруженный снаряд похож на головную часть ракеты. Фото: Управление ГО и ЧС Белокалитвинского района.

В хуторе Шарповка Белокалитвинского района, был обнаружен предмет похожий на современную головную часть ракеты. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Управления ГО и ЧС Белокалитвинского района.

Уточняется, что опасная находка была обнаружена днем 21 июня при проведении сельскохозяйственных работ в поле на расстоянии 1,5-2 километров на юго-запад от хутора Шарковка. До прибытия саперной группы из Каменска-Шахтинского полицейские ограничили доступ граждан к месту обнаружения снаряда. Вокруг было выставлено оцепление. Разминирование головной части ракеты заняло примерно сутки.

По словам сотрудника Управления, никто из местных жителей не видел падения этого снаряда или целой ракеты. Сейчас детали обнаруженной находки находятся у саперов, ведется следствие.

Напомним, 22 июня в вакуумной установке на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе из-за падения беспилотников возник пожар.

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