Как иногороднему студенту найти жилье и устроиться в Ростове-на-Дону

Фото: «Кубань Кредит»

Первая задача для иногородних студентов и их родителей – найти подходящее жилье. В идеале оно должно находиться поблизости с учебным заведением, чтобы студент мог больше времени посвящать учебе. Часть учащихся заселяется в общежитие, многие снимают комнаты или квартиры на длительный срок.

Но одним из рациональных вариантов для студента можно назвать покупку квартиры, в том числе, в ипотеку. В этом случае будущий молодой специалист получает свое собственное жилье. Особенно актуально приобретение квартиры для студента в том случае, если он впоследствии останется работать в этом же городе.

В каком банке можно взять выгодную ипотеку для покупки квартиры студенту или молодому специалисту? В каких жилых комплексах выгодно покупать квартиры?

Ответы читайте по ССЫЛКЕ.