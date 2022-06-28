Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2022 8:25

Как иногороднему студенту найти жилье и устроиться в Ростове-на-Дону

Наталья ВЕСНИНА
Фото: «Кубань Кредит»

Фото: «Кубань Кредит»

Первая задача для иногородних студентов и их родителей – найти подходящее жилье. В идеале оно должно находиться поблизости с учебным заведением, чтобы студент мог больше времени посвящать учебе. Часть учащихся заселяется в общежитие, многие снимают комнаты или квартиры на длительный срок.

Но одним из рациональных вариантов для студента можно назвать покупку квартиры, в том числе, в ипотеку. В этом случае будущий молодой специалист получает свое собственное жилье. Особенно актуально приобретение квартиры для студента в том случае, если он впоследствии останется работать в этом же городе.

В каком банке можно взять выгодную ипотеку для покупки квартиры студенту или молодому специалисту? В каких жилых комплексах выгодно покупать квартиры?

Ответы читайте по ССЫЛКЕ.