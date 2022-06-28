В Ростове мошенник обманул пожилого мужчину на 180 тысяч рублей

Нельзя доверять незнакомцам и сообщать им данные своего банковского счета Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове-на-Дону телефонный мошенник обманул 71-летнего мужчину. После беседы с незнакомцем доверчивый пенсионер потерял больше 180 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Аферист представился пожилому ростовчанину сотрудником банка и сообщил о подозрительных операциях по счету - о том, что якобы неизвестные хакеры могут оставить жертву без каких-либо накоплений.

Услужливый собеседник пообещал мужчине исправить ситуацию и защитить его деньги, но для этого нужно было следовать инструкции - назвать данные карты и все секретные коды из смс-сообщений. Когда информация поступила мошеннику, со счета ростовчанина сразу же исчезли все накопления.

Полицейские просят жителей Дона быть внимательными и не вести беседы с незнакомцами. Никому нельзя называть данные своей банковской карты.

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