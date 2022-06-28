Как подготовиться к ремонту квартиры?

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Перед началом ремонта необходимо определиться с видом работ. О того, будете вы делать капитальный или только косметический ремонт, зависит очень многое. Затем нужно обязательно составить план ремонта. В нем нужно указать все габариты квартиры и полный перечень работ. Если план составить тщательно, удастся избежать многих распространенных ошибок и сэкономить на покупке ненужного количества строительных материалов. Также нужно определиться — будете ли вы нанимать профессионалов или будете выполнять работы самостоятельно. Специалисты советуют нанимать грамотного дизайнера. Именно этот человек поможет найти хорошую бригаду для ремонта и в итоге провести действительно качественный ремонт. Он также подскажет, на чем можно сэкономить и поможет выбрать качественные материалы за разумные деньги.

- Если у вас ограниченный бюджет, можно сэкономить на отделке пола, потолка и стен. Это особенно целесообразно при ремонте в свежих новостройках, поскольку дом со временем приобретет нагрузку и даст усадку, и тогда ремонт нужно будет переделывать. К тому же, если начать готовиться к ремонту заранее, то отделочные материалы можно приобрести по акциям и скидкам. А вот на специалистах экономить не стоит. - рекомендует дизайнер Елена Глушко.

Какие особенности планировки нужно учитывать? Как выбрать цвет стен? Какие обои лучше? Отвечаем на все вопросы в новом проекте "Как сделать квартиру стильной, современной и удобной".