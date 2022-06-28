Как сделать ремонт в спальне и на что обращать внимание?

Фото: Мир ремонта

Чтобы спальня была максимально комфортной, при ремонте комнаты нужно учесть множество моментов. При выборе отделочных материалов для стен стоит отдавать предпочтение светлым и спокойным тонам. А при выборе текстиля — тяжелым и плотным гардинам, которые помогут приглушить свет из окна. Также обязательно стоит уделить внимание такому важному аспекту, как звукоизоляция. Если будет шумно, никакой дизайн вас не порадует.

При отделке стен в спальне обои считаются лучшим вариантом. Они создают уют в комнате и смягчают общее пространство. Специалисты рекомендуют выбирать однотонные обои или с мелким рисунком. В трендах 2021 года сразу несколько цветовых решений. По-прежнему, актуальны светлые нейтральные тона — кремовый, бежевый, слоновой кости, цвета натурального дерева и разных растительных материалов, а также глубокие шоколадные и пурпурные оттенки. А одно из самых модных сочетаний в этом году — серого с желтым.

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