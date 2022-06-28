С начала лета из водоемов Ростовской области спасли 5 человек

Сейчас в донском регионе работают 88 оборудованных пляжей Фото: Антон ПИКУС

С начала купального сезона из водоемов Ростовской области спасли 5 человек. Это произошло на территории южной столицы, а также в Шолоховском и Цимлянском районах, рассказали в пресс-службе управления МЧС.

Всего же в регионе с начала лета зафиксировали 49 различных случаев на воде. Большинство происшествий случились на необорудованных пляжах и в запрещенных для купания местах.

- Дети чаще всего подвергаются опасности, когда остаются без присмотра, а взрослые не могут совладать с водной стихией после употребления горячительного. Эти причины приводят в том числе и к трагическим последствиям, - добавили в МЧС.

Напомним, купальный сезон начался с 1 июня. Сейчас в донском регионе работают 88 оборудованных пляжей. В ближайшее время будут открывать новые территории для летнего отдыха.

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