Мороженые креветки с мышьяком нашли в Ростовской области

После проверки из оборота изъяли 8 партий рыбной продукции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мороженые креветки с мышьяком нашли в одном из магазинов Ростовской области. Токсичный элемент содержался в пробе, отобранной во время выборочной проверки, рассказали в Роспотребнадзоре.

Известно, что товар с опасной примесью поступил от изготовителя из города Кременки Калужской области. Продукт отправили в продажу 4 января 2022 года, эта дата была указана на упаковке.

Также в 3 других образцах обнаружили превышение нормы глазури. После этого из оборота изъяли 8 партий рыбной продукции общим весом 820 кг.

Это данные за три месяца. Всего с января по март в Ростовской области исследовали 115 проб. Этот материал прошел микробиологический и паразитологический контроль.

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