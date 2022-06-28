Астролог из Ростова предсказал будущее России до 2037 года

Астролог дал благоприятный прогноз.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ростовский астролог Юрий Стрельцов предсказал будущее Ростова до 2037 года. О том, что будет происходить в стране он рассказал RostovGazeta.
В частности, астролог сообщил о том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. По его словам, заболевание перейдет в разряд сезонных. Специалист утверждает, что возвращение жестких ограничений и стране не ожидается.
— Планетарные влияния, которые характеризовали пандемию, в ярком проявлении были заметны с 8 января 2020 года. Завершились они в декабре 2020 года, — поясняет астролог.
Он прогнозирует, что страна окончательно перейдет в «золотой век» — благоприятный период. Он завершится в 2037 году.
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