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Общество28 июня 2022 10:15

В Ростовской области опровергли эвакуацию людей из приграничных районов

До этого жители Дона начали получать пугающие сообщения от неизвестных
Ангелина СКИБА
Фейк распространили от имели МЧС России

Фейк распространили от имели МЧС России

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области опровергли эвакуацию жителей приграничных районов. О фейке в мессенджере Viber 28 июня предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Внимание! Ложная информация! С неизвестных номеров происходит рассылка голосовых сообщений с призывами к эвакуации из-за угрозы обстрелов. Автор сообщения ссылается на источник в МЧС России, - прокомментировали в ведомстве.

Спасатели добавили, что любая подобные сообщения распространяют для запугивания людей. Жителям Дона порекомендовали верить только официальным источникам информации.

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