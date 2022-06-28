В Ростовской области опровергли эвакуацию людей из приграничных районов

Фейк распространили от имели МЧС России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области опровергли эвакуацию жителей приграничных районов. О фейке в мессенджере Viber 28 июня предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Внимание! Ложная информация! С неизвестных номеров происходит рассылка голосовых сообщений с призывами к эвакуации из-за угрозы обстрелов. Автор сообщения ссылается на источник в МЧС России, - прокомментировали в ведомстве.

Спасатели добавили, что любая подобные сообщения распространяют для запугивания людей. Жителям Дона порекомендовали верить только официальным источникам информации.

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