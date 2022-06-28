Дело об изнасиловании 26-летней давности раскрыли в Ростовской области

Теперь задержанного ждет суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области завершили расследование по делу об изнасиловании 26-летней давности. Подозреваемый - 45-летний житель Морозовска - на допросе во всем признался. Теперь мужчина находится под стражей и ожидает суда, сообщили в пресс-службе управления Следкома по региону.

Известно, что бандит совершил нападение в 1996 году. Тогда ему было всего 19 лет. Молодой человек был пьян, увидев на улице девушку, он подошел к ней и силой заставил ему подчиниться. Жертве было 27 лет.

Поймать насильника сразу не смогли, но об этом происшествии не забыли. В итоге помогла современная экспертиза - преступление раскрыли криминалисты. Выяснилось, что этот же человек впоследствии, в более старшем возрасте, успел ответить перед законом за преступления против собственности и убийство.

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