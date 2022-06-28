В Ростовской области ищут молодого мужчину, который исчез 26 июня

22-летний Николай Журавлев - житель Ростова-на-Дону. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже третий день ищут Николая Журавлева. 22-летний житель донской столицы не подает о себе весть с 26 июня. Ориентировку в сети распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, голубые глаза

Может быть одет в красную майку, серые джинсы, обут в бордовые кроссовки.

Если вы видели ростовчанина или знаете, где он находится, следует позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112».

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