В Ростовской области нашли зараженную химикатами свалку площадью 1,4 га

Сотрудники Россельхознадзора взяли образцы почв и направили их в «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» для проведения исследования Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области на территории Островянского сельского поселения Россельхознадзор обнаружил захламленный твердыми бытовыми отходами участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,4 гектаров. Об это сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

После выездного обследования этого земельного участка, расположенного в Орловском районе, должностными лицами ведомства было установлено, что он находится в ведомстве администрации Островянского сельского поселения. Сотрудники Россельхознадзора взяли образцы почв и направили их в «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» для определения агрохимических показателей почвы и показателей ее техногенного загрязнения.

Лабораторные испытания выявили существенное снижение показателей плодородия почвы и установили превышение предельно-допустимых нормативных показателей химических веществ 1 класса опасности. В результате чего главе администрации сельского поселения было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено убрать опасную свалку. Но в связи с бездействием местной администрации материалы дела были переданы в районную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

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