В Ростове количество квасных киосков увеличилось до 143 точек

Сейчас точек с квасом на 6% больше, чем в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону становится все больше квасных киосков. Сейчас таких ларьков в городе 143, рассказал начальник управления бытового обслуживания донской столицы Константин Тихонов.

- На территории Ростова работают 143 киоска. Это на 6% больше, чем годом ранее. Средняя цена за пол-литра кваса составляет 45-50 рублей, - уточнил Константин Тихонов.

Чиновник добавил, что количество прилавков с безалкогольными напитками стало расти из-за инвестиционной привлекательности - соглашения о размещении точек заключают на 10 лет без торгов.

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