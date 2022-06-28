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Общество28 июня 2022 12:56

В Ростовской области росгвардейцы спасли мужчину, которому стало плохо

Жителю Дона требовалась срочная помощь медиков
Ангелина СКИБА
Бойцы Росгвардии вызвали пострадавшему скорую помощь

Бойцы Росгвардии вызвали пострадавшему скорую помощь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области силовики спасли жителя Дона, которому внезапно стало плохо в своей квартире. Об этом рассказали в донском управлении Федеральной службы войск нацгвардии.

Мужчина после операции был дома совсем один. В какой-то момент его состояние начало резко ухудшаться. Вызвать бригаду скорой помощи у выписанного из больницы пациента уже просто не было сил, но он успел нажать тревожную кнопку для вызова охраны.

Росгвардейцы приехали очень быстро, на месте разобрались в проблеме и позвонили медикам. Потом бойцы вызвались отнесли больного на носилках, но в пути появилась новая проблема - лифт на первом этаже заклинило, и вышли из строя двери. Сопровождающие приложили немало усилий, чтобы выбраться из закрытого пространства.

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