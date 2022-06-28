Центральная горбольница Ростова отметила 100 лет

Василий Голубев поздравил врачей ЦГБ со столетним юбилеем больницы. Фото: правительство Ростовской области

Во вторник, 28 июня, крупнейшая больница региона – ЦГБ имени Семашко – отметила сто лет. В больнице каждый год помощь получают десятки тысяч человек. Сохранить жизнь и здоровье людям помогают 400 врачей и 700 медсестер, прокомментировали в правительстве региона.

Кстати, почти все операции, которые делают хирурги ЦГБЮ, а это – 25 тысяч в год, - экстренные. Также ежегодно лечение в учреждении получают примерно 43 тысячи ростовчан.

Губернатор Василий Голубев направил коллективу больницы приветственный адрес с поздравлениями. Он поблагодарил медиков за тяжелый труд, мастерство врачевания, терпение и сострадание.

Также Василий Голубев подчеркнул, что специалисты Центральной городской больницы внесли большой вклад в борьбу с ковидом.

- Ростовская ЦГБ одной из первых приступила к борьбе с коронавирусом. Персонал трудился, без преувеличения, на передовой. Результатом вашей самоотверженной работы стали тысячи спасенных жизней ростовчан, - отметил Василий Голубев в приветственном адресе.

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