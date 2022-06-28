Фермер прокомментировал заявление об обрушении цен на картофель

Предприниматель рассказал, откуда взялись цены на картофель ниже себестоимости.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Обрушение цен на картофель в Ростовской области активно обсуждается в СМИ и соцсетях. Глава одного из донских фермерских хозяйств Николай Юзефов прокомментировал «КП — Ростов-на-Дону» ситуацию с ценами на картофель в регионе.
- Почему он дешевеет? Он уже дешевый! Свой товар низкого качества реализуют мелкие фермеры из Ростовской области, Краснодарского края, Херсона. По 8-10 рублей за килограмм, заполонили Москву, Санкт-Петербург, - пояснил Юзефов.
По словам фермера, картофель более высокого качества от крупных хозяйств имеет себестоимость 14-15 рублей за килограмм. Оптовикам его реализуют за 19-20 рублей.
- При такой себестоимости должна быть или цена опта 30 рублей за кило или урожайность 550 центнеров с гектара, у нас же 400 центнеров, - добавил предприниматель. - На Кубани крупные хозяйства не копают урожай — ждут, когда уйдет дешевый урожай.
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