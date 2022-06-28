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Общество28 июня 2022 13:21

В Ростовской области 28 и 29 июня ожидаются ливни, усилится ветер

Жителей Дона просят быть внимательными в непогоду
Ангелина СКИБА
Во время стихии нельзя находиться рядом с деревьями и слабоукрепленными конструкциями

Во время стихии нельзя находиться рядом с деревьями и слабоукрепленными конструкциями

Фото: Иван МАКЕЕВ

До конца суток 28 июня, а также ночью и утром 29 июня в Ростовской области ожидаются ливни с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20-23 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС.

Жителей Дона просят быть осторожными в непогоду. Нельзя находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, различными вывесками и другими слабоукрепленными конструкциями.

Кроме того, опасно для жизни подходить к оборванным проводам на улице. При скачках напряжения, нужно сразу же выключать все электроприборы. При любых ЧП следует звонить по номеру «112».

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