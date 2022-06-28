Таинственную кражу ювелирных украшений раскрыли в Ростовской области

Грабителем оказался тот, кого пострадавшая не подозревала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области раскрыли кражу ювелирных изделий - у жительницы Волгодонска таинственным образом исчезли украшения, и 58-летняя женщина никак не могла понять, кто же похититель.

Однако после того, как владелица драгоценностей все-таки обратилась в полицию, все сразу стало на свои места. Выяснилось, что грабителем оказался тот, кого волгодончанка и заподозрить не могла - ее 31-летний сожитель.

Мужчина в течение месяца тайно забирал золото хозяйки и сдавал в ломбард, а на вырученные деньги баловал себя, как мог. Общий ущерб составил 88 тысяч рублей. Теперь горе-грабитель будет отвечать по уголовной статье, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Это максимальное наказание за подобную кражу.

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