В ближайшие часы Ростовскую область накроют ливни и шквалистый ветер

Ветер будет достигать 20-23 метров в секунду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода с дожем и ветром может разыграться в Ростовской области уже сегодня, 28 июня. Удар стихии обещают примерно с 16-18 часов и до конца суток. Осадки также ожидаются и в течение завтрашнего дня, сообщает пресс-служба управления МЧС.

Что касается ветра, то его порывы в эти два дня местами могут достигать 20-23 метров в секунду.

В непогоду жителям Дона следует помнить правилах безопасности. Лучше не подходить к деревьям и слабоукрепленными конструкциям. Не нужно стоять рядом с оборванными проводами и раскачивающимся вывесками. В экстренных случаях следует звонить по номеру «112».

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