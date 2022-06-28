В Таганроге в двух аптеках нашли нарушения

В двух аптеках Таганрога выявили нарушения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в Таганроге, местные жители пожаловались в прокуратуру на фармацевтические организации, рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в надзорном ведомстве. Так, горожане сообщили, что им не отпустили необходимые лекарства.

В прокуратуре пояснили, что препараты не получили девять человек, среди которых есть и дети.

- По фактам выявленных нарушений внесены представления об их устранении. Также в отношении виновных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств», - прокомментировали в прокуратуре Таганрога.

Собеседник также добавил, что все пациенты после вмешательства надзорного ведомства получили необходимые препараты.

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