В Таганроге в двух аптеках нашли нарушения

В двух аптеках Таганрога выявили нарушения
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области, в Таганроге, местные жители пожаловались в прокуратуру на фармацевтические организации, рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в надзорном ведомстве. Так, горожане сообщили, что им не отпустили необходимые лекарства.
В прокуратуре пояснили, что препараты не получили девять человек, среди которых есть и дети.
- По фактам выявленных нарушений внесены представления об их устранении. Также в отношении виновных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств», - прокомментировали в прокуратуре Таганрога.
Собеседник также добавил, что все пациенты после вмешательства надзорного ведомства получили необходимые препараты.
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