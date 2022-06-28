Ростовчанку Екатерину Тянтову признали одной из самых красивых женщина США

Екатерина Тянтова сейчас живет в США. Фото: официальная страница Екатерины в "Одноклассниках"

Ростовчанка Екатерина Тянтова приняла участие в престижном конкурсе красоты, который проходил в Америке. По итогам состязания 35-летняя модель вошла в тройку самых очаровательных участниц, взяв титул «вице-мисс».

- Я старалась, как могла, но в некоторых вопросах я бессильна, - прокомментировала Екатерина, объясняя, почему первое место досталось не ей.

При этом участница «Miss West Coast United States 2022» отметила, что впервые участвовала в конкурсе, который проходил в Америке.

Во время состязания было несколько заданий: интервью с жюри, выходы в котельном и вечернем платьях, дефиле в купальнике.

Кстати, Екатерина Тянтова впервые познакомилась с подиумом, когда училась в ростовской школе моделей «Имидж - Элит».

Директор школы моделей агентства "Имидж-Элит" Елена Степура отзывается о Екатерине как о целеустремленной девушке, которая знает, чего хочет. И, конечно же, наставница дончанки отметила удивительную красоту Екатерины.

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