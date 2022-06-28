Жителям Ростовской области, потерявшим работу из-за санкций, оплатят переобучение

Губернатор постановил, что потерявшие из-за санкций свою работу жители Ростовской области смогут освоить новую профессию за счет областного бюджета. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 25 июня подписал постановление о государственной поддержке жителей региона, которые потеряли работу из-за западных санкций.

В целях реализации постановления «Об особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году» губернатор постановил, что потерявшие из-за санкций свою работу жители Ростовской области смогут освоить новую профессию за счет областного бюджета. Но для этого безработные должны будут на учет в Центр занятости.

Деньги на образовательные услуги и прохождение медкомиссий, а также на проезд к месту учебы в другой местности будут предоставлены тем жителям Ростовской области, которые находятся под риском увольнения или сокращения, ушли в отпуск без сохранения зарплаты, состоят в трудовых отношениях с принявшим решение о простое работодателем, переведены по инициативе работодателя на неполный рабочий день или неделю, состоят в трудовых отношениях с обанкротившимся работодателем, или испытывают трудности в поиске работы.

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