В Ростовской области из-за горящего мусора будет наказан собственник территории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске местные жители три недели мучаются от смрадной и дымящейся свалки. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Свалка отходов образовалась в переулке Учебном, в том месте, где стоят недостроенные дома. Там находится в основном строительный мусор. Батайчане жалуются на то, что он регулярно горит и дымится всего лишь в 150 метрах от жилых домов. Городская администрация уже взяла ситуацию на контроль и начала поиски виновника ситуации.

- Мы направили запрос для того, чтобы узнать, кто является собственником участка. Ответ был получен. Собственнику направлено уведомление. Он должен явиться в ЖКХ для составления протокола об административном правонарушении. Если он туда не явится, то протокол будет составлен без его участия, - отметили в пресс-службе администрации.

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