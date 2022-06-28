Власти сообщили об угрозе заноса ящура или чумы мелких жвачных животных

Дончан предупредили о возможном заносе ящура или чумы мелких жвачных животных.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Жителей Ростовской области предупредили о том, что возросла угроза распространения возбудителя чумы мелких жвачных животных и ящура. Об этом сообщили в пресс-службе таганрогской администрации со ссылкой на Россельхознадзор.
- Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору рекомендовано с целью недопущения распространения опасных заболеваний животных незамедлительно информировать региональную Государственную ветеринарную службу Россельхознадзор при обнаружении павших животных, - отмечается в сообщении.
В этих случаях будут проводиться исследования на выявление у них опасных заболеваний.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Африканскую чуму свиней обнаружили у диких кабанов в Ростовской области.
К этому моменту карантин уже сняли, за нарушение ветеринарных мер наказали председателя охотничьего общества.