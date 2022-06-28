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Общество28 июня 2022 17:55

В Ростове ФАС приостановила поиски подрядчика для капремонта школы № 49

Причиной для этого послужила поданная жалоба
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове ФАС приостановила поиски подрядчика для капремонта школы № 49.

В Ростове ФАС приостановила поиски подрядчика для капремонта школы № 49.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове вновь затормозились поиски подрядчика, который займется проведением капитального ремонта школы №49. В этот раз аукцион приостановила ФАС из-за полученной жалобы. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Напомним, что исполнителя для этих работ ищут уже не в первый раз. При первой попытке не нашлось желающих принять участие в тендере на 193,1 миллиона рублей, поэтому конкурс был объявлен снова. Прием заявок должен был окончиться в понедельник, 27 июня, но определение поставщика было приостановлено по жалобе.

В жалобе речь шла о том, что заказчик неверно указал требования к содержанию заявок от участников Сейчас она находится на рассмотрении.

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В Ростове вновь ищут подрядчика для капремонта школы №49.

Для его проведения выделят более 193,1 миллиона рублей.