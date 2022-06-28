В донском селе подходит к концу возведение детского сада. Фото: Правительство РО

В селе Алексеево-Лозовском Чертковского района Ростовской области завершается возведение детского сада. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 80 воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Площадь детсада составляет полторы тысячи квадратных метров. А возводится он в рамках нацпроекта «Демография».

Сейчас территория заведения уже полностью заасфальтирована, рабочие уложили тротуарную плитку, установили беседки, игровые зоны, качели и теневые навесы.Сейчас идет процесс озеленения - газон уже засеян газон и продолжается высадка кустарников и деревьев.

Фасад и крыша уже полностью готовы. Кроме того, внутри здания проложены все необходимые коммуникации. Также, подходит к концу внутренняя отделка и установка сантехники. Рабочие отстроили автономную котельную. В здании будут располагаться пищевой и медицинский блоки и физкультурно-музыкальный зал. На улице для малышей подготовили игровые зоны и площадки для занятий физкультурой.

Детский сад рассчитан на четыре группы, в том числе младенческого и раннего возраста.

- Строительство социальных объектов остается одной из стратегических задач отрасли. С начала 2022 года на территории донского региона введено в эксплуатацию четыре детских сада. В процессе возведения – 27 дошкольных образовательных учреждений, - сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров.

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