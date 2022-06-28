В центре донской столицы обнаружено древнейшее захоронение сарматов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Ростова-на-Дону было обнаружено древнейшее захоронение эпохи сарматов. Об этом сообщает портал Rostov.ru.

Археологи после изучения найденных останков выяснили, что захоронение принадлежит I-III векам нашей эры. Захоронение было обнаружено вблизи дома № 85 на улице Социалистической. В настоящее время удалось найти 11 скелетов. Сейчас ученые знают о семи подобных захоронениях. Некоторые останки имеют свои особенности. Например у одного из усопших был замечен неестественно высокий лоб.

- Судя по всему, таким образом человек того племени выделялся в социальном плане. По одной из современных теорий, черепная деформация проводилась для обозначения принадлежности к группе или для демонстрации социального статуса, например элитарного, - рассказал научный сотрудник ООО «Южархеология» Александр Подорожный.

В некоторых могилах археологи нашли останки не только людей, но и животных. Это является указанием на то, что усопшие принадлежали к кочевникам. Также в могилах лежали различные артефакты - бисер, серебряные бусы, что-то похожее на звено браслета и кувшин со множеством своеобразных носиков.

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В могиле находились трое взрослых.