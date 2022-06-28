За вынужденный простой аэропорт "Платов" получит субсидию в 296,9 миллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростовский аэропорт "Платов" получит субсидию за вынужденный простой. Выплаты назначены еще десяти аэропортам, деятельность которых была приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве были объявлены результаты отбора на получение субсидий за простой. Ведь авиагавани вынужденно прекратили осуществлять перевозки пассажиров в связи с началом спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля нынешнего года.

- Государственная поддержка направлена на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов, в первую очередь, на оплату труда персонала, - отмечается в сообщении.

Согласно полученным данным за четыре месяца простоя "Платов" получит более 296,9 миллиона рублей. Самая большая сумма полагается симферопольскому аэропорту - он получит более 436 миллионов рублей. Ростовская авиагавань стала второй по размеру запрашиваемой субсидии. А третье место в этом списке занял аэропорт соседнего Краснодара, которому полагается более 259,2 миллиона рублей.

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В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 6 июля.

Возобновление работы донской авиагавани несколько раз переносили.