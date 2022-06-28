В Ростовской области водитель иномарки сбил двух подростков на мотоцикле

Подробности ДТП выясняют правоохранители. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в слободе Красюковской в ДТП пострадали двое подростков. Происшествие случилось вечером 28 июня на улице Советской.

По предварительным данным, водитель «Вольво» поворачивал налево и не уступил дорогу «ИЖ-П-5». В результате автомобиль наехал на мотоцикл.

Как выяснилось, за рулем двухколесного транспорта был 16-летний юноша, управлявший им без прав. Он и его 14-летний пассажир получили травмы.

— Они были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 28 июня в Таганроге загорелась машина такси. Прибывшие на место спасатели потушили пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

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