В Ростове власти проинспектировали ход работ по восстановлению горячего водоснабжения. Фото: администрация Ростова.

В донской столице все еще продолжают гидравлические испытания теплосетей. В дома множества горожан все еще не вернулась горячая вода. Еще 20 многоэтажек остаются без горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Мы столкнулись с повторным возникновением дефектов на трубопроводах. Сейчас две проблемные точки – это Малиновского, 42 и пр. Коммунистический, 27. Там пришлось менять значительные участки теплотрасс. Сети - старше 30 лет. Поэтому возникают такие неурядицы, - говорит главный инженер ООО «Лукойл-Ростовэнерго» Андрей Осипенко.

Ростовские власти проинспектировали ход работ. Дефекты на сегодняшний день устраняют 12 бригад: шесть - рабочие РТС, и еще шесть - подрядной организации. Это специализированная энергоремонтная компания из Башкирии. Но в департаменте ЖКХ отметили, что бригад для устранения всех дефектов все равно недостаточно. Второй этап гидравлических испытаний планируют завершить к 3 июля. Но Ростовские тепловые сети постоянно переносят сроки запуска горячей воды.

- Сегодня Фонд национального благосостояния одобрил предоставление Ростовским тепловым сетям льготного займа в размере 3,1 млрд.руб на реализацию инвестпрограммы на 2023-2024 гг.. Вместе с тем, если ресурсоснабжающая организация не наведет порядок в работе по подготовке к зиме, мы пойдем на радикальные меры и будем ставить вопрос о передаче сетей РТС в муниципальную собственность, - отметили в мэрии.

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