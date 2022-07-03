Авиазавод им. Бериева в Таганроге попал под санкции США

На закрытом предприятии собирают самолеты. Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

Таганрогский авиационный завод им. Бериева попал в расширенный санкционный список Минфина США. Как писала «КП — Ростов-на-Дону» ранее, документ был обновлен на сайте министерства.

В перечне помимо ТАНТК им. Бериева оказалась и головная организация - Объединенная авиастроительная корпорация вместе с другими ее предприятиями.

По сведениям сайта ОАК, таганрогский авиазавод занимается созданием гидросамолетов и самолетов-амфибий, разрабатывают опытные экземпляры, проводят испытание и внедрение в серийное производство. Кроме того, здесь ремонтируют действующую авиационную технику, обучают технический и летный персонал.

В проектах последних лет значится самолет-амфибия Бе-200 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50Э.

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