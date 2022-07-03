3 и 4 июля в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

На 18 территориях - высокая угроза возникновения пожаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в воскресенье и понедельник, 3 и 4 июля, сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

По информации спасателей, 5 уровень пожароопасности действует на территории 18 муниципалитетов — в Ростове, местами в центральных районах области — в Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском, Константиновском, Усть-Донецком районах и Приазовье — в северной половине Азовского района, Аксайском районе, Мясниковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском.

Напомним, как рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в ростовском гидрометцентре, июль на Дону выдастся жарким. На следующей неделе ожидается жара до 40 градусов.

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