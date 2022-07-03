Более 17,5 тысячи беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки

За двое суток в Ростовскую область приехали почти 40 тысяч человек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области за истекшие сутки более 17,5 тысячи беженцев пересекли границу Российской Федерации. Такие данные передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по региону.
- За сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 17,5 тысячи граждан, - добавили правоохранители.
Сутками ранее границу страны в донском регионе пересекли на 2,5 тысячи более беженцев — свыше 20 тысяч человек, уточнили пограничники.
Напомним, с конца февраля тысячи беженцев из Донбасса и Украины пересекают границу России в Ростовской области. Многие останавливались в пунктах временного размещения, после чего либо оставались в регионе, либо уезжали в другие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Националисты не выпускали из подвала»: беженцы рассказали о том, как добирались до Ростовской области
В Ростовской области беженцы рассказали о том, что людей используют как живой щит украинские националисты (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
"Никогда мы не знали, где граница с Россией": беженцы с Донбасса рассказали свои истории
И поделились надеждами (подробнее)