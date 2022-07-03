Более 17,5 тысячи беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки

За двое суток в Ростовскую область приехали почти 40 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за истекшие сутки более 17,5 тысячи беженцев пересекли границу Российской Федерации. Такие данные передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по региону.

- За сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 17,5 тысячи граждан, - добавили правоохранители.

Сутками ранее границу страны в донском регионе пересекли на 2,5 тысячи более беженцев — свыше 20 тысяч человек, уточнили пограничники.

Напомним, с конца февраля тысячи беженцев из Донбасса и Украины пересекают границу России в Ростовской области. Многие останавливались в пунктах временного размещения, после чего либо оставались в регионе, либо уезжали в другие.

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