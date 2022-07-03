В Таганроге пожар вспыхнул в дачном товариществе

Пожар вспыхнул на одном из участков утром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге Ростовской области вспыхнул пожар в одном из дачных товариществ. Об это сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

- В пятницу, в 7.03 в дачном некоммерческом товариществе «Лагуна» произошел пожар в хозяйственной постройке, - уточнили в пресс-службе.

Пожарный расчет незамедлительно выехал по адресу — на улицу 3-я аллея. Пламя вспыхнуло на одном из участков.

- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - добавили в МЧС.

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