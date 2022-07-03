В Ростове организаторов обязали провести все перенесенные концерты

Некоторые концерты, которые ждут с 2020 года, пройдут только в 2023-м. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону организаторов концертов и других зрелищных мероприятий обязали провести перенесенные ранее шоу. Такую информацию сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет о распоряжении губернатора об отмене режима повышенной готовности, введенного еще в марте 2020 года из-за распространения коронавируса.

- В срок до 8 июля 2022 года организаторы таких мероприятий должны разместить на своем официальном сайте информацию об отмене или переносе мероприятий, - предупреждают в администрации. - И в срок до 24 декабря 2022 года объявить новую дату их проведения, а до 24 декабря 2023 года обязаны провести такие мероприятия.

Также в пресс-службе добавили, что при нарушении указанного порядка, организаторы обязуются вернуть покупателям стоимость билетов в полном размере.

Напомним, если в течение двух лет концерты переносились из-за ковида, то на отмену некоторых шоу повлияло временное закрытие авиасообщения с Ростовом-на-Дону. Некоторые ростовчане, которые приобретали билеты на шоу в 2020 году, увидят звезд только в 2023 году.

АЛЛО!

Обратиться за помощью для подготовки претензий потребители могут в отдел туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики города по адресу: Ростов-на-Дону, улица Советская, 55, кабинет 9. Телефон: 8(863) 251-98-10.

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