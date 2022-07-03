Ростовчанина арестовали на трое суток за нацистскую татуировку

Мужчина пытался убедить, что татуировка - религиозная. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Ростова-на-Дону признали виновным в пропаганде нацизма и арестовали на трое суток. О решении Ворошиловского районного суда сообщает «Дон 24».

Как пишет издание, полицейские задержали мужчину, увидев татуировку с нацистской символикой на его правой руке. Протокол об административном правонарушении правоохранители направили в суд.

На суде мужчина в оправдание рассказал об увлечении древними религиозными символами, но эксперт определил, что на татуировке изображен «Имперский орел нацистской Германии» со знаком СС.

Суд назначил наказание — приговорил к административному аресту на трое суток, уточняет издание.

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