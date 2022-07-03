Ростовчанам рассказали об опасных последствиях купания в фонтанах

Купаться в фонтанах может быть небезопасно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Ростовской области предупреждает жителей региона об опасности купания в фонтанах. Предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.

- В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается как в бассейнах, - объяснили в санитарные врачи. - Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов.

Поэтому купание в фонтане грозит не только простудой, но и опасными заболеваниями.

- Можно заболеть острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А, - добавили в Роспотребнадзоре.

А еще при скользком дне можно упасть и получить травму, а если фонтан с подсветкой, то есть риск получить электротравму.

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