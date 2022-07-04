Границу в Ростовской области за сутки пересекли более 17 тысяч беженцев. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовскую область за минувшие сутки въехали более 17 тысяч беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан, - отмечается в сообщении.

Вынужденные переселенцы ежедневно тысячами прибывают в донской регион из Донецкой и Луганской народных республик. Прибывших направляют в пункты временного размещения. Там им по надобности специалисты оказывают психологическую и юридическую помощь.

А также, каждому из прибывших положена единовременная денежная выплата в размере десяти тысяч рублей.

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Такие данные зафиксировали пограничники.