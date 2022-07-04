В Ростове под колесами поезда погиб 37-летний мужчина

Официально причину смерти не уточнили. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области после двухдневного поиска жителя донской столицы нашли мертвым. Информацию об этом опубликовали в группе VK отряда «ЛизаАлерт Юг».

Речь идет о 37-летнем мужчине, который пропал без вести 2 июля 2022 года. Ориентировку с приметами ростовчанина опубликовали в сети днем 3 июля, но уже вечером того же дня волонтеры объявили о закрытии розыска.

В отряде «ЛизаАлерт Юг» не уточнили причины гибели мужчины - это личная информация, которая не подлежит разглашению. Однако ранее региональные СМИ неофициально сообщили, что ростовчанина, предварительно, мог сбить поезд.

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