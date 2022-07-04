В даче ложных показаний в суде подозревается житель Калмыкии

Мужчина был предупрежден о последствиях дачи ложных показаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За заведомо ложные показания в суде подозревается житель Республики Калмыкия. В отношении него заведено уголовное дело по части 1 статьи 307 — заведомо ложные показания потерпевшего в суде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Как установлено предварительным следствием, в Элистинском городском суде на рассмотрении было уголовное дело — два местных жителя обвинялись в самоуправстве, превышении должностных полномочий, организации умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести в отношении двух и более лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

- При рассмотрении уголовного дела в июле 2020 года подозреваемый на судебном заседании выступал в качестве потерпевшего, дал заведомо ложные показания, несмотря на то, что был предупрежден об уголовной ответственности за это, - рассказали в пресс-службе. - Но приговор признал эти показания ложными.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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