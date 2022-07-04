Начальника районных электросетей в Калмыкии заподозрили в превышении полномочий

Девять сотрудников вместе со спецтехникой отправили на странное задание. Фото: Алексей ФОКИН

Начальник одного из районных РЭС в Калмыкии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

По версии следствия, в течение июля 2021 года подозреваемый, пользуясь служебными полномочиями, отправил девять своих подчиненных вместе со спецтехникой предприятия строить амбар для зерна на животноводческой стоянке, которой владеет его жена — глава хозяйства.

- Сотрудники, опасаясь потерять работу, подчинились незаконному требованию начальника и построили объект, - рассказали в следкоме.

Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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