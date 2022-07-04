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Происшествия4 июля 2022 7:17

Начальника районных электросетей в Калмыкии заподозрили в превышении полномочий

Вместо прямых обязанностей работники строили амбар на ферме
Татьяна ТИХОНОВА
Девять сотрудников вместе со спецтехникой отправили на странное задание.

Девять сотрудников вместе со спецтехникой отправили на странное задание.

Фото: Алексей ФОКИН

Начальник одного из районных РЭС в Калмыкии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

По версии следствия, в течение июля 2021 года подозреваемый, пользуясь служебными полномочиями, отправил девять своих подчиненных вместе со спецтехникой предприятия строить амбар для зерна на животноводческой стоянке, которой владеет его жена — глава хозяйства.

- Сотрудники, опасаясь потерять работу, подчинились незаконному требованию начальника и построили объект, - рассказали в следкоме.

Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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