Начальника районных электросетей в Калмыкии заподозрили в превышении полномочий

Девять сотрудников вместе со спецтехникой отправили на странное задание.
Фото: Алексей ФОКИН
Начальник одного из районных РЭС в Калмыкии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.
По версии следствия, в течение июля 2021 года подозреваемый, пользуясь служебными полномочиями, отправил девять своих подчиненных вместе со спецтехникой предприятия строить амбар для зерна на животноводческой стоянке, которой владеет его жена — глава хозяйства.
- Сотрудники, опасаясь потерять работу, подчинились незаконному требованию начальника и построили объект, - рассказали в следкоме.
Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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