В Ростове полицейские задержали незаконно орудующего банкира

В ходе розыска было выявлено, что подозреваемый действовал без регистрации и специального разрешения Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовские полицейские задержали жителя Ростова-на-Дону, который с июня 2015 года по август 2020 года создал на территории города фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных фирм, злоумышленник совершал незаконные банковские операции. Об этом сообщает Направление по связям со СМИ УМВД по городу Ростову-на-Дону.

В ходе розыска было выявлено, что подозреваемый действовал без регистрации и специального разрешения. Оборот от противоправной деятельности составил около 190 миллионов рублей. Из них сумма дохода составила около 19 миллионов рублей.

В отношении фигуранта сейчас возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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