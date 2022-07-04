В Ростовской области прокомментировали «поставку электричества от Запорожской АЭС»

На Дону имеются практически все виды электрогенерации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергосистема Ростовской области - одна из крупнейших на юге России, поэтому в целом регион не нуждается в дополнительной поставке ресурса от Запорожской АЭС. Такой комментарий 4 июля корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» получил в донском Минпромэнерго.

- На Дону имеются практически все виды электрогенерации. При этом доля Ростовской АЭС в Объединенную энергосистему юга составляет около 30%. Станция надежно обеспечивает годовую потребность. В 2021 год предприятие вошло в тройку российских АЭС, внесших наибольший вклад в общий рекорд. На предприятии выработали свыше 31,7 млрд кВт/ч электроэнергии. Кроме того, у нас были успешно реализованы проекты по строительству и эксплуатации ветроэлектростанций, сейчас в области их уже 6, - рассказали журналисту.

Добавим, вопрос о ситуации в сфере энергетики подняли после сообщений в ряде СМИ - ранее заявили, что якобы уже с осени Запорожская АЭС начнет поставлять электричество в донской регион. Все издания ссылаются на один из телеграм-каналов, однако публикуемая информация официально не подтвердилась.

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